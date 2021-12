Buongiorno oggi ringrazio Mattia Compagnucci per questa bella ricetta molto particolare per stupire i vostri familiari e ospiti per le feste di Natale: Fagottino Crispy su fonduta di Gorgonzola e amaretti.

Mattia è uno chef e uno scrittore di libri, mi piace l'entusiasmo e la passione che mette nel creare i suoi piatti. Mette molta cura nell'impiattare e questo si vede dalla foto in primo piano del suo fagottino, che gentilmente mi ha concesso.

Nella ricetta troverete il termine Roux, per chi come me non conosce il suo significato è un termine francese per designare un composto che funge da base legante, o addensante, per salse, sughi, vellutate e minestre legate. Si ottiene mescolando la stessa quantità di farina con il burro fuso o con altro tipo di grasso: margarina, strutto, olio.

Fagottino Crispy su fonduta di Gorgonzola e amaretti