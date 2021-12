Giorno del Dono, lo spettacolo di Natale dell'Enriques di Castelfiorentino

Lo scorso giovedì 16 dicembre si è svolto una spettacolo degli studenti dell’ISIS F. Enriques intitolato "Giorno del Dono".

Castelfiorentino è tradizionalmente un paese ricco di volontariato che si è andato sviluppando nel numero di aderenti e nel fiorire di sempre nuove Associazioni. La prestazione gratuita del proprio aiuto esercita nel nostro paese un fascino non solo sugli uomini maturi ma anche e sempre di più sui giovani. Questa risorsa di umanità non è solo un contributo importante ai servizi alla persona, sempre più necessari e sempre più numerosi in una società che sta sempre più invecchiando e che perde progressivamente la tradizionale funzione assistenziale esercitata nel passato soprattutto all'interno della famiglia. Ma anche perché in un mondo in cui tutto è misurato e valutato attraverso l'interesse economico la pratica del dono di sé acquista un valore altissimo di testimonianza.

A rappresentare questa realtà con un evento, pensato ed organizzato dalle docenti Daniela Casagli e Isabella Bartali, e fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Barbara Degl'Innocenti, nell'auditorium dell'Istituto "F: Enriques" di Castelfiorentino si è svolta la prima giornata dedicata alla donazione e al significato che questa riveste.

Erano presenti le tante Associazioni di volontariato del paese: Caritas nella persona di Eros Coli, Misericordia e Pubbliche Assistenze presentate da Elisabetta Bandinelli e Elisa D'Urso, Protezione Civile nella persona di Marco Cappellini, Avis e Fratres con Isa Mancini e Paolo Pratelli, Avo e Auser le cui attività sono state esposte da Rosanna Biasci e Gabriella Cantini, Senza Barriere rappresentata da Ivana Manetti e Grazia Bianchi, Sezione Soci Coop i cui interventi sul territorio sono stati delineati da Giovanni Occhipinti.

L'evento è stato accompagnato da uno spettacolo offerto dagli alunni dell'Istituto "F. Enriques". Fra questi Eva Dei ha rallegrato con "All I want for Christmas is you" e commosso cantando "Alleluja", Angelica Spataro e Saya Matsumoto si sono esibite in pezzi di bravura alla tastiera, mentre un trio di fiati, Leonardo Mangini, Bruno Pontiggia e Daniele Bongini, ha suonato melodie natalizie.

Per la parte atletica hanno dato spettacolo Alice Colazilli e Senia Buti con il loro corpo libero di ginnastica artistica; Ginevra Borriello, Martina Barbieri e Alessandra Lepri con una loro coreografia di danza moderna; circa 50 alunni provenienti dalle classi del Tecnico Economico e del Liceo Scientifico con un flash mob sulla musica di Jerusalema. Il momento conclusivo è stato affidato ad un'esibizione corale di Imagine, di cui ricorre quest'anno il cinquantenario, suonata dal vivo da Angelica Spataro alla tastiera e da Arsela Muzhica al violino e cantata da classi dell'Istituto Tecnico e del Liceo preparate dai loro insegnanti di Lingua Inglese.

Le foto e le riprese sono state coordinate dalla Prof.ssa Claudia Meini con i suoi allievi Alessia Migliorini e Bernardo Pistelli. La locandina è stata creata dagli alunni del Grafico Giulio Bianchi e Giulia Torcini mentre Giorgio Salvatici, con l'assistenza di Gabriele Cerrone, si è occupato di tutta l'organizzazione audio e video.

L'auspicio è che da tante testimonianze ed entusiasmo di gruppo nasca sempre di più, anche fra le giovani generazioni, lo spirito di solidarietà dei cui la nostra epoca ha particolarmente bisogno.

Fonte: Istituto Enriques di Castelfiorentino