L’importanza dei corsi di inglese per aziende e come scegliere la scuola giusta

Oggi come oggi, a prescindere dal settore in cui un’azienda opera, ci sono competenze davanti alle quali non si può prescindere. Una delle più importanti è la conoscenza dell’inglese. Dal momento che, soprattutto quando si parla dei percorsi formativi delle generazioni passate, la scuola non è sempre stata in grado di fornire delle basi efficaci, è naturale, per un imprenditore, valutare l’iscrizione del proprio team a un corso di inglese per aziende.

Perché oggi si parla sempre di più di questi iter formativi? Per un semplice motivo: anche se gli ultimi due anni hanno messo fortemente in discussione gli equilibri internazionali che avevamo conosciuto per decenni, siamo in un mondo globalizzato. Inoltre, viviamo e lavoriamo in contesti dove si ha a che fare con un largo uso - in alcuni casi sarebbe più corretto parlare di eccesso - della comunicazione scritta. Se si ha intenzione di mandare messaggi efficaci alle persone con cui si fa business, se queste sono anglofone non si può non prendere in considerazione una conoscenza perfetta dell’inglese.

Dati alla mano, le aziende che hanno tra i propri membri professionisti che hanno una confidenza ottimale con la lingua, hanno un vantaggio competitivo notevole rispetto ai concorrenti.

Corsi di inglese per team aziendali: una sfida complessa e affascinante

I corsi di inglese per team aziendali possono rivelarsi una sfida tanto complessa, quanto affascinante. Complessa perché, essendo in gioco le storie di tante persone, si ha a che fare con numerosi livelli, spesso diversi tra loro. Come mai affascinante? Perché una volta trovata la chiave giusta - che può coinvolgere anche meccanismi come la gamification - la “macchina” funziona e si possono apprezzare, anche in poco tempo, dei progressi notevoli da parte dei discenti.

Alla luce di quanto appena specificato, è fondamentale, da parte degli imprenditori, rivolgersi a professionisti specializzati. Le scuole che organizzano corsi di inglese per aziende sono tantissime sul territorio italiano. Il loro numero, considerate le sempre nuove necessità di chi fa business, cresce ogni giorno. Giusto per fare uno dei tanti esempi possibili, ricordiamo che, nei casi in cui si è alla ricerca di corsi inglese a Firenze dedicati a team aziendali, ci si può focalizzare su Wall Street English, una scuola che è un brand consolidato da quasi 50 anni in Italia e in Europa.

In generale, per scegliere la realtà formativa giusta è necessario focalizzarsi sui percorsi offerti. Quando si parla di corsi di inglese per aziende, infatti, si apre un vero e proprio mondo. Si può avere a che fare con lezioni online, ma anche con iter di apprendimento frontali “cuciti” su misura agli obiettivi di business (soprattutto in quest’ultimo caso, si tratta quasi sempre di full immersion).

Molto importanti sono anche le certificazioni, ISO 9001 in primis. Proseguendo con l’elenco dei criteri da tenere in considerazione quando si parla di corsi di inglese dedicati alle aziende, un doveroso cenno deve essere dedicato alla consulenza iniziale.

La pluralità di scelta tra i percorsi è fondamentale. Necessario, però, è avere a che fare con professionisti capaci di guidare verso la scelta più adatta alle proprie esigenze.

Un altro aspetto che merita attenzione è il curriculum degli insegnanti. Essenziale è rivolgersi solo a scuole che hanno corpi docente madrelingua - diversamente, sarebbe impossibile per i discenti apprendere tutte le sfumature della lingua - e controllare che, nel passato formativo dei vari insegnanti, ci siano master per l’insegnamento dell’inglese ai non anglofoni. Nodale, chiaramente, è anche l’esperienza nell’insegnamento a team aziendali. Questi gruppi sono molto diversi da quelli che si iscrivono a corsi, come si suol dire, tradizionali. Sono cementati in maniera differente, hanno spesso delle piccole fratture interne e, per questo, è essenziale che abbiano davanti un docente con uno spiccato carisma.