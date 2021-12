Si sente male a Orentano, elisoccorso per un 68enne

Malore nei pressi di un bar per un 68enne a Orentano, frazione collinare di Castelfranco di Sotto. L'uomo ha accusato il forte dolore nella strada principale, in via Martiri della Libertà. Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono stati chiamati un'automedica da Fucecchio e un'ambulanza della Croce d'Oro di Ponte Buggianese. La situazione è stata critica fin da subito, tanto da allertare l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento rapido al Dea di Careggi.