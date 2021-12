Natale con Il Cireneo: pranzi a domicilio per famiglie in difficoltà a Prato, Campi e Signa

Dopo il successo dell'iniziativa in occasione della Santa Pasqua, si ripete in occasione del Santo Natale la consegna a domicilio del pranzo delle feste per alcune famiglie in stato di necessità a Prato, Campi Bisenzio e Signa.

Il progetto denominato “Help” si avvale della collaborazione del ristorante Agricola Toscana di Firenze e del noto Food advisor Fiorentino Lorenzo Gagliano, che anche lui ha voluto dare il suo contributo supportando l’iniziativa di solidarietà in un momento delicato, supportando l’organizzazione e sensibilizzando la propria community: saranno i cuochi del noto esercizio che svolge la sua attività anche nel centro storico del capoluogo regionale a preparare i pranzi per le famiglie alle quali verranno consegnati i pasti caldi da alcuni volontari dell'Associazione Il Cireneo – Gruppo di Preghiera ODV. Oltre a questo, i volontari consegneranno anche il panettone, tipico dolce natalizio, per ogni nucleo familiare, con l'aggiunta di una bottiglia di spumante.

Il momento della consegna, il giorno del Santo Natale, diventa un’occasione di auguri, di scambio, di relazione e, quando occorre, anche di monitoraggio sociale dell’itera famiglia. Di fondamentale aiuto all’associazione è che si avvarrà del supporto di alcuni militanti e sostenitori della Lega di Prato che si sono resi disponibili vestendo, in questa straordinaria occasione, il ruolo di Volontari del Cireneo, tra i quali spicca il segretario pratese, Marco Curcio, e la responsabile del terzo settore, Samuela Bresci.

“Verranno raggiunte così quasi un centinaio di persone anche dell’area Pratese – dichiara il presidente del “Il Cireneo”, Roberto Valerio – che grazie a tutti i volontari potranno trascorrere un Natale più sereno”.

“Non abbiamo esitato di confermare la nostra disponibilità – dichiara Samuela Bresci della Lega di Prato – per dare un segno tangibile di vicinanza ai cittadini e alle cittadine che hanno bisogno e l’Associazione “Il Cireneo OdV” si è subito resa disponibile”.

Per chi desidera aiutarci può farlo con una donazione (erogazioni liberali) tramite bonifico: Il Cireneo - Gruppo di Preghiera ODV, IBAN: IT 60 V 03359 01600 100000069565.

Il Cireneo - Gruppo di Preghiera è una ODV quindi la Donazione (erogazione liberale) è deducibile o detraibile

dal reddito come prevede la normativa in vigore.

Fonte: Ufficio Stampa