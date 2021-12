Nato a Poggibonsi: le coperte di Natale per i nuovi arrivati a Campostaggia

Una reputazione positiva quella dell'ospedale di Poggibonsi per il reparto nascite: da anni l'ospedale Campostaggia è specializzato per parti in acqua e per altre procedure che lo hanno reso proverbialmente famoso anche da chi non risiede in Valdelsa.

Sotto le feste natalizie, il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto da Massimo Gabbanini ha pensato bene di realizzare delle copertine rosse con il marchio 'Nato a Poggibonsi' e una renna di Babbo Natale per rendere ancora più speciale i nuovi arrivati del 2021 (e anche i prossimi del 2022).

Per il 2021 il primo nato dell'anno a Poggibonsi, con un tempo 'record' di pochi minuti dopo lo scattare della mezzanotte, è stato Niccolò Ceccherini. A ridosso di San Silvestro sapremo quale sarà l'ultimo arrivato che chiuderà questo anno particolare, difficile per tante famiglie ma che ha portato gioie con i nuovi nati in tante altre.