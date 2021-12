Nuovo fontanello per il Quartiere 2

Il 22 aprile 2021 è cancellato. Campo di Marte e tutto il Quartiere 2 hanno di nuovo il loro Fontanello.

Come promesso poche ore dopo l'incendio che aveva distrutto il precedente Fontanello del quartiere, Publiacqua e Comune di Firenze hanno corso assieme per rimarginare una ferita sentita da tutti i cittadini di Campo di Marte e dai tanti che frequentano i giardini pubblici limitrofi allo Stadio Artemio Franchi. Da questa mattina il Fontanello di viale Manfredo Fanti è nuovamente attivo ed a disposizione di tutti i cittadini. Un Fontanello, anche questo, di ultima generazione nelle strumentazioni interne e dotato di rubinetti separati per erogare acqua naturale e gassata.

Ad inaugurare il fontanello, tra gli altri, Alessia Bettini, Vicesindaco e Assessore a Partecipazione, beni comuni, cittadinanza attiva, manutenzione e decoro del Comune di Firenze, Michele Pierguidi, Presidente del Quartiere 2, e Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua.

Un fontanello di successo quello di Campo di Marte che dal luglio 2011 all’aprile 2021 ha erogato oltre 8,7 milioni di litri di acqua (pari a 5,8 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri, 204 tonnellate di plastica e oltre 1.200 tonnellate di CO2 risparmiate).

Il risparmio per le tasche dei cittadini di Campo di Marte ammonta invece nel medesimo lasso di tempo a oltre 2 milioni di euro.

Fonte: Ufficio stampa