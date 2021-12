L'olio nuovo della Rems. Arriveranno a 21 gli ospiti a Empoli

Dalla collaborazione tra la cooperativa SintesiMinerva e la Rems di Empoli è nato l'olio nuovo che giovedì 23 dicembre è stato consegnato alla Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza.

Operatori della cooperativa hanno infatti raccolto le olive di alcuni degli alberi presenti nei terreni della struttura. Per assaggiare il nuovo olio, alla Rems è stata organizzata una mattinata a base di fettunta, alla quale hanno partecipato l'assessora al sociale del Comune di Empoli Valentina Torrini, rappresentanti di SintesiMinerva, insieme ad alcuni degli ospiti della struttura e del personale.

"Quello che abbiamo assaggiato oggi – ha detto l'assessora Valentina Torrini – possiamo definirlo un olio rigenerativo perché nato da una collaborazione che genera socialità e comunità in una struttura a cui anche l'amministrazione comunale tiene molto".

La Rems, aperta nella sede della vecchia casa circondariale, nel luglio 2020, ospita ad oggi nove persone ma dovrebbe arrivare ad accoglierne ventuno dopo i lavori di ampliamento che dovrebbero concludersi entro il 2022. Numero che non sarà comunque sufficiente a rispondere alle necessità della Regione.

"Ci auguriamo – ha detto Franco Scarpa, psichiatra e dirigente della struttura complessa dell'Asl tra cui è presente anche la Rems – che questa sia l'inizio di una collaborazione più ampia con la cooperativa, per mettere in piedi percorsi di inclusione strutturati".

Ed in effetti l'olio è la prima tappa di un viaggio che la cooperativa intende realizzare insieme alla Rems. "Come cooperativa – ha concluso Stella Latini, direttrice generale di SintesiMinerva – abbiamo molte idee per implementare questa collaborazione, che passano anche dalla coltivazione dei terreni a disposizione della struttura e che sono ad oggi incolti. Vorremmo coinvolgere realtà del territorio e organizzare percorsi di inserimento rivolti in primis agli ospiti della struttura".

Fonte: Cooperativa Sintesi Minerva