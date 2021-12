Papa Francesco a Firenze, il cardinale Betori presenterà rinuncia

Si avvicina la visita di Papa Francesco a Firenze, in programma per il 27 febbraio 2022. Per l'occasione il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze dal 2008, ha annunciato oggi che presenterà al pontefice la rinuncia all'ufficio pastorale. Betori, prossimo al compimento del 75esimo anno di età che nel settembre scorso ha raggiunto 50 anni di sacerdozio, ha riferito la notizia durante la tradizionale cerimonia degli auguri di Natale alla stampa.

Dopo le presentazioni di rinuncia, deciderà il Papa "in base al bene della comunità ecclesiale". Al centro della decisione del Santo Padre, ha spiegato Betori, ci "sarà il bene di Firenze, non il bene mio o di altri".