Quasi 500 voti raggiunti per il maxi-sondaggio del Personaggio dell'Anno di gonews.it, dove abbiamo chiamato a raccolta 10 personalità dell'ambito dello sport, della cultura, della scienza e molto altro per dare un volto 'umano' a questo 2021 a metà tra le difficoltà della pandemia e le gioie sportive e della scienza.

Un risultato in parte prevedibile e in parte inaspettato per la terzina di candidati che affronta la fase finale da oggi, giovedì 23 dicembre, fino al 30 gennaio con la proclamazione ufficiale del vincitore.

Al primo posto si classifica Tommaso Mazzanti, nuovo volto della 'toscanità nel mondo'. Il suo 'All'Antico Vinaio' è divenuto un franchising che permette un pasto abbondante e di qualità nel tipico stile toscano della 'schiacciata'. Dalla sede fiorentina ai grattacieli di New York passando per Roma e Milano e Los Angeles: il successo di 'Tommy' e la simpatia con cui racconta la sua vita di tutti i giorni gli è stato riconosciuto in questa prima fase.

Al secondo posto la risalita inaspettata dei lavoratori e delle lavoratrici della Gkn. La buona notizia di oggi non è solo questo posto nel 'mini-Olimpo' di gonews.it (a due soli voti di distanza dal primato), ma l'acquisizione del 100% delle quote da parte della Qf Spa del Gruppo Borgomeo. Una nuova proprietà per la Gkn Driveline Firenze che allontana gli spettri dei licenziamenti di massa, anche nelle parole del nuovo presidente Francesco Borgomeo. I lavoratori e le lavoratrici, con le parole del Collettivo ancora attivo, raccomandano fiducia. Ma questo non può non essere considerato come un regalo di Natale meritato dopo mesi e mesi di difficoltà.

Empoli Kombat Club con Luciano Santini del Gruppo Santini e Brenda Barnini, sindaca di Empoli (foto gonews.it)

Al terzo posto la sorpresa per Empoli: Riccardo Ginepri della Empoli Kombat finisce nella terzina 'magica' mantenendo una distanza sempre più sottile (ma comunque importante) da mister Antonio Buscè, allenatore della Primavera dell'Empoli che ha vinto lo scudetto nella passata stagione. Una lotta fino all'ultimo voto che però ha mantenuto la situazione tale come da giorni era stata preventivata.

Nel resto della classifica vediamo i personaggi e i voti raccolti.

Vota il Personaggio dell'Anno 2021 - La classifica della Prima Fase

Tommaso Mazzanti 21.83% (98 voti)

Lavoratori e lavoratrici Gkn 21.38% (96 voti)

Riccardo Ginepri 12.47% (56 voti)

Antonio Buscè 11.36% (51 voti)

Chiara Azzari 9.58% (43 voti)

Stefano Pinciaroli 7.35% (33 voti)

Ambra Sabatini 6.68% (30 voti)

Carlotta Vagnoli 3.56% (16 voti)

Ilaria Cinelli 3.34% (15 voti)

Laura Sparavigna 2.45% (11 voti)

Potete votare per la FINALISSIMA nella colonna di destra di gonews.it fino a giovedì 30 dicembre alle 13. I primi tre ripartono alla pari e si aggiudicheranno il titolo di Personaggio dell'Anno di gonews.it con una sfida all'ultimo voto. VOTATE