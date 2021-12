Preside sospeso per obbligo vaccinale, Battini e Nencini (Misto): "Solidarietà, c'è caos nell'emergenza"

“Come Consiglieri membri del Gruppo Misto all’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, riteniamo opportuno intervenire nel dibattito di queste ultime ore riguardo il comunicato di solidarietà verso il personale scolastico sospeso diramato dall’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, oggetto di critiche da parte del Sindaco di Empoli che nelle sue parole ha parlato di “fare il proprio dovere, aderendo alla campagna vaccinale”.

Diritti e doveri di ogni cittadino sono scritti a chiare lettere negli articoli della nostra Costituzione, fortunatamente non modificabile da Amministrazione Comunale alcuna. Per questo ci auguriamo che il primo cittadino di Empoli utilizzi altri termini esprimendo un’opinione strettamente personale addirittura tramite l’Ufficio Stampa istituzionale del Comune.

Ogni cittadino possiede il diritto e la capacità di decidere autonomamente ciò che meglio crede per quanto riguarda la sua persona, nessuno può permettersi di apostrofare questa sacrosanta libertà come “allucinante” o “molto grave”.

Non è la prima volta che un esponente della stessa formazione politica del Sindaco si lascia andare a dichiarazioni forti sul tema: nel mese di Ottobre, in riferimento a un gruppo di studenti critici contro l’inserimento del Green Pass, il Presidente di Regione Eugenio Giani li definì una “infima minoranza”, creando non poco scalpore proprio a causa della durezza delle sue parole.

L’utilizzo di certi termini contribuisce solo ad alimentare una futile divisione tra i cittadini.

Le garanzie di sicurezza che avrebbe dovuto fornire il ‘Super Green Pass’ vengono messe in forte dubbio dopo i dati degli ultimi giorni, con un’impennata dei contagi causata evidentemente da ciò che, stando alle parole di molti fino a poco tempo fa, sembrava impossibile: il vaccino evita gran parte delle ospedalizzazioni per le categorie a rischio, ma non ferma il contagio.

Dal nostro punto di vista, esprimiamo forti dubbi sulla longevità di una campagna basata sull’obbligo vaccinale per un vaccino che possiede un’efficacia brevissima (3/5 mesi). Inutile dunque parlare anche di immunità di gregge, dal momento che dopo pochi mesi dalla dose qualsiasi vaccinato avrà la stessa copertura di un non vaccinato. Ogni 5/6 mesi il vaccino andrebbe fatto nuovamente, dunque l’obbligo non avrebbe mai fine. Come si può dunque considerarla una soluzione efficace nel lungo termine?

Anche la durata di 9 mesi dello stesso Green Pass, che tra poco sembra verrà ridotta a 6, mette in forte crisi l’effettiva “sicurezza” che vorrebbe e dovrebbe garantire, esponendo a forti rischi soggetti vaccinati ormai mesi fa con una copertura anticorpale praticamente azzerata.

I dati ci raccontano una situazione tanto emergenziale quanto caotica, pertanto non ci si può permettere di parlare con la convinzione di detenere la ragione assoluta al di sopra di qualsiasi altro punto di vista o ragionamento che rientri nei limiti della logica. Il nostro augurio è che una personalità importante e rappresentativa come il Sindaco di Empoli possa rispettare le scelte individuali di ogni cittadino, senza cadere nella discriminante trappola mediatica di fronte alla quale ci stiamo trovando nell’ultimo periodo.

In merito alla notizia della sospensione del Preside Salvatore Picerno, resa nota successivamente alle sue dichiarazioni, esprimiamo la nostra solidarietà auspicando che possa tornare a svolgere la sua professione nel minor tempo possibile.

Emmanuele Nencini

Consigliere Comunale Certaldo - Gruppo Misto

Consigliere Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa - Gruppo Misto

Vittorio Battini

Consigliere Comunale Empoli - Gruppo Misto

Consigliere Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa - Gruppo Misto