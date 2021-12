Un camper per l'associazione dei Vigili del Fuoco per diffondere la cultura della sicurezza

Laika, azienda leader in Italia nella produzione di camper, ha donato in comodato d’uso un camper van Kosmo 6.0 all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Firenze.

Una cerimonia di donazione all’insegna della solidarietà sociale, in pieno spirito natalizio.

La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 21 dicembre, presso la sede di Laika a San Casciano in Val di Pesa. Oltre ai vertici dell’azienda, rappresentati dal presidente e amministratore delegato Laika dell’area tecnica e produttiva, André Miethe e l’amministratore delegato dell’area commerciale, Ute Hofmann, hanno preso parte all’evento, l’assessore regionale alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale Serena Spinelli, il capo gabinetto alla presidenza della Regio-ne Toscana, dott. Paolo Tedeschi, e una delegazione dell’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco della sezione di Firenze.

“Siamo felici di essere qui con voi, per noi è un piacere contribuire al vostro lavoro donando questo veicolo” Queste le parole di apertura della cerimonia da parte di André Miethe.

“Abbiamo preparato con cura questo evento, di cui siamo orgogliosi, siamo un’azienda molto legata alla regione e al territorio: ci fa molto piacere contribuire al vostro progetto di sicurezza urbana e sociale” prosegue l’amministratore delegato Ute Hoffman, prima di lasciare la parola all’assessore Spinelli, che conferma l’importante ruolo sociale svolto dall’azienda in una delle aree produttive più importanti della regione: “la Toscana è rappresentata anche da questo: la capacità di mettere insieme importanti realtà imprenditoriali e strutture pubbliche di primaria importanza per il supporto in situazioni di emergenze come quelle dei Vigili del Fuoco. È un onore per me essere qui oggi, abbiamo numerose situazioni di fragilità e quindi il vostro aiuto è davvero prezioso”.

Il dott. Paolo Tedeschi avvalora le parole dell’assessore, citando un esempio che ricorda l’importante funzione sociale svolta dall’azienda “Questa è una realtà che si è sempre mostrata vicino al territorio, potrei citare molti esempi, ma ne ricordo uno in particolare che abbiamo concluso con gli attuali amministratori: quando 60 ex lavoratori dell’azienda Bekaert di Figline Valdarno, sono stati assunti qui in Laika in virtù di una collaborazione tra pubblico e privato. A riprova che questa non è un’azienda che produce solo bellissimi veicoli, ma è anche attenta alle necessità del territorio”

In conclusione, le parole di ringraziamento da parte del presidente dell’associazione dei Vigili del Fuoco per la sezione di Firenze Daniele Senatori, che, prima della chiusura della cerimonia con il classico rito del passaggio delle chiavi del veicolo, ha voluto ribadire lo scopo e le funzioni che assumerà questo automezzo: "Siamo molto grati all’azienda per la donazione di questo automezzo, che ci consentirà di andare in giro nel territorio a proiettare filmati sui comportamenti da tenere in situazioni di emergenza, diffondere la cultura della sicurezza e della protezione civile, distribuire documentazione e informare tramite anche una piccola sala operativa sulle richieste di soccorso al NUE 1-1-2. Spero che questa collaborazione porti ottimi risultati, perché se insieme riusciremo a salvare anche una sola vita umana, avremo raggiunto un grandissimo traguardo”.

Prosegue quindi, senza interruzioni, la funzione sociale dell’azienda, che si conferma una realtà estremamente legata alle persone e al territorio toscano.