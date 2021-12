Volley, rinviata Firenze-Scandicci

La partita tra Il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci è rinviata a data da destinarsi causa Covid-19.

I biglietti acquistati per la gara del 26/12 saranno validi per l'ingresso alla stessa partita che si terrà nella nuova data, oppure potranno essere rimborsabili sulla piattaforma di TicketOne.

Il Bisonte Firenze resta in attesa dei risultati delle gare dell'ultima giornata di campionato: come da decisione del Consiglio di Amministrazione della Lega Volley Femminile, gli accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Italia Serie A1 saranno stabiliti secondo classifica avulsa, stilata al termine delle gare in programma per il 26 dicembre, in accordo con le vigenti norme federali in materia.

Fonte: Ufficio stampa