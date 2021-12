Accoglienza turistica, tutte donne le diplomate di Chiantiform

Sono sei le giovani donne che si sono diplomate specialiste dell’accoglienza turistica nel Chianti a conclusione di uno specifico percorso professionale gestito dall'Agenzia di formazione Chiantiform e finanziato dalla Regione Toscana (Por Fse).

Il corso Istruzione e Formazione Professionale per adulti disoccupati, “Agri.Well. Competenze per accogliere i turisti e valorizzare i prodotti agroalimentari nel Chianti” si è articolato su un numero complessivo di 570 ore di aula e 330 ore di stage in strutture ricettive del territorio. Ad aver superato l’esame finale, nella sede di via della Libertà a San Casciano, davanti ad una commissione di esperti, sono state Jessica Bettarelli, Daniela Marrone, Gea Fedora Valmori, Gabriella Meini, Elisa Sarti, Nelya Tolkacheva provenienti da varie aree della Toscana, con un range di età che oscilla tra i 20 e i 50.

Le allieve hanno ottenuto una qualifica di “Addetto”- Livello 3 EQF - Addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed all'espletamento delle attività di segreteria amministrativa.

“Con questo corso ci poniamo l’obiettivo – dichiara Elisa Corneli, presidente Chiantiform - di reinserire i partecipanti nel mondo del lavoro e rinnovare le loro competenze formative e professionali, la priorità è riservata a disoccupati di lunga durata e a persone over 40”.

Le iscritte hanno potuto sviluppare una professionalità caratterizzata da un’adeguata formazione teorica e pratica, capace di elaborare e realizzare una specifica attività nell’ambito di strutture che operano nel settore turistico rurale e in particolare agrituristico. Una delle diplomate, la giovanissima Gea Fedora Valmori, ha già trovato una collocazione occupazionale presso un’azienda del Chianti.