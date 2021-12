Aggrediti a Firenze due ventenni per motivi futili

Aggrediti due ventenni fiorentini con una bottiglia di vetro da parte di un gruppo di 5-6 ragazzi dopo una lite per futili motivi. Siamo in via dei Macci a Firenze e sul posto è giunta la polizia. Addirittura la lite sarebbe nata perché uno dei due fiorentini sarebbe stato urtato da un ragazzo dell'altro gruppo. Dalla piccola botta alle botte vere e proprie è bastato poco: il 20enne ha riportato una ferita alla spalle mentre il 25enne una ferita al braccio perchè colpito da un oggetto contundente. Ora si indaga per risalire ai responsabili.