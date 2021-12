Camper urta auto in sosta e scappa, trovato in due ore dalla municipale

Brutta sorpresa questa mattina per due residenti della zona di via Pistoiese a Firenze. Le loro auto in sosta sono state infatti urtate da un camper che dopo l’incidente si è allontanato. Ma il responsabile è stato individuato nel giro un paio d’ore dalla Polizia Municipale. L’incidente è avvenuto in via Pistoiese intorno alle 7.30. Secondo la ricostruzione degli agenti, suffragata dalle immagini riprese dalla telecamere, il camper per motivi da accertare ha urtato le due auto in sosta per poi proseguire senza fermarsi. La Polizia Municipale ha rintracciato il mezzo effettuando una ricerca in zona. Il veicolo, di proprietà di un italiano che da qualche tempo staziona in un vicino parcheggio, è risultato non in regola con la revisione. Per l’uomo sono scattati i verbali per la patente scaduta (158 euro), fuga dopo incidente solo danni (302 euro), mancata revisione (173 euro) e perdita di controllo del veicolo