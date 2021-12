Danni al ponte di Camaioni dopo un incidente, chiusura per un giorno

Il 30 dicembre prevista la chiusura del ponte sull'Arno a Camaioni tra Montelupo Fiorentino, Carmignano e Capraia e Limite.

Il cambiamento di viabilità è necessario per ultimare il ripristino della struttura, danneggiata a causa di un sinistro stradale.

Il prossimo 30 dicembre dalle 9.00 alle 16.00 è prevista la chiusura.

Giorni ed orari sono stati scelti per non pesare sugli studenti e per ridurre al minimo il disagio di coloro che usano il ponte come collegamento fra l'area pratese e l'Empolese-Valdelsa.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa