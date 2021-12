Club 41 Empoli dona una torre faro per Natale alla Croce Rossa

Grazie alle donazioni ricevute, il Club 41 Empoli 42 è riuscito a acquistare per la Croce Rossa comitato di Empoli una Torre Faro.

Le torri faro servono in tutte quelle situazioni in cui viene per qualsiasi motivo a mancare la luce elettrica e in generale per illuminare una zona in cui stiano operando la protezione civile o altri servizi di soccorso.

Ricordiamo infatti che la Croce Rossa si occupa anche di protezione civile, oltre che di sanità e sociale.

In foto il momento della donazione di un assegno simbolico della cifra necessaria all'acquisto.

Fonte: Club 41 Empoli