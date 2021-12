Consiglio comunale Certaldo, 10 punti all'ordine del giorno

Consiglio comunale ordinario del 29 dicembre 2021 alle ore 18.30, in prima convocazione, e alle ore 19.30 in seconda, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

3. VERBALE SEDUTA Consiglio Comunale straordinario del 18 novembre 2021 – Lettura e approvazione

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

4. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – Approvazione.

5. BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 – Esame e approvazione.

6. SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – Ricognizione ordinaria al 31.12.2020 e relazione su attuazione misure piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento al 31.12.2020 – Approvazione.

7. PETIZIONE - “Quale prezzo da pagare per un senso unico?” - Istanza presentata ai sensi degli artt. 1 e seguenti del Regolamento Comunale degli Istituti di partecipazione dei cittadini, delle consultazioni popolari e del referendum comunale.

INTERROGAZIONI

8. INTERROGAZIONI - “Mancata pulizia antistante la piscina comunale in Viale Matteotti al termine della Festa de L’Unità 2021” – Esame interrogazione presentata dal Consigliere Baldini Capogruppo Lega - Salvini Certaldo.

9. INTERROGAZIONI - “Graduatoria edilizia residenziale e pubblica del Comune di Certaldo” - Esame interrogazione presentata dal Consigliere Baldini Capogruppo Lega - Salvini Certaldo.

10. INTERROGAZIONI - “Programmazione di interventi per ridurre la pericolosità idraulica presso l’area di Via Toscana” - Esame interrogazione presentata dal Consigliere Baldini Capogruppo Lega - Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa