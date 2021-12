Coronavirus Empoli e Cuoio, 155 contagi

Record in Toscana per l'alto numero di contagi, così anche per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio. Solo Empoli ha con sé 47 contagiati, a Firenze ce ne sono oltre 500. Numeri altissimi purtroppo per un Natale che non fa ben sperare per l'andamento della pandemia. Vediamo il dettaglio in attesa dei dati sui ricoveri ospedalieri.

Zona Empolese Valdelsa 122 contagi

Gambassi Terme 8

Empoli 47

Cerreto Guidi 10

Capraia e Limite 7

Montelupo Fiorentino 12

Vinci 10

Fucecchio 14

Castelfiorentino 10

Montaione 1

Montespertoli 3

Zona comprensorio del cuoio 32 contagi

San Miniato 17

Montopoli in Val d'Arno 7

Santa Croce sull'Arno 5

Castelfranco di Sotto 3