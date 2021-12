Dalla Regione 300mila euro per il ponte di Calcinaia

Un lavoro complesso che con non pochi sacrifici, ma con la consapevolezza di realizzare un intervento utile alla sicurezza di tantissimi cittadini e di una grande porzione della Valdera (e non solo), l’amministrazione di un Comune medio-piccolo come Calcinaia sta portando avanti con la massima dedizione.

Uno sforzo ingente sia dal punto di vista economico che da quello delle risorse umane e di cui si sono accorti anche al Palazzo del Pegaso. Infatti la Regione Toscana contribuirà al completamento dei lavori del Ponte sull’Arno di Calcinaia con un contributo di 300.000 € inserito nel maxi-emendamento al Bilancio da poco approvato dal Consiglio Regionale.

Dal Municipio del Comune di Calcinaia, il Sindaco, Cristiano Alderigi, si dichiara evidentemente soddisfatto per questo provvedimento: “Un’ottima notizia che non può che rallegrarci. Con questo significativo contributo la Regione Toscana non solo ci mostra la sua vicinanza, ma affianca l’amministrazione nel completamento di questa importante infrastruttura, la cui sicurezza, come abbiamo avuto modo di toccare con mano, riguarda davvero tanti cittadini della Valdera”.

Dello stesso avviso anche il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo: “Sono molto contento che in un bilancio quest'anno particolarmente difficile per fare fronte alle spese dell'emergenza sanitaria, siano state comunque reperite risorse per investimenti che aiutano gli enti locali a fare fonte alle tante necessità dei territori. Tra queste c'è anche un investimento di 300.000 euro per la prosecuzione dei lavori al Ponte di Calcinaia, che con grande impegno e responsabilità il comune ha intrapreso da alcune settimane. Ringrazio il Presidente Giani e la sua Giunta per aver consentito con il maxi emendamento il recupero di queste risorse. Mi rallegro con il Sindaco Alderigi e la sua Giunta per il risultato ottenuto nell'interesse dei cittadini e delle imprese locali”.

Fonte: Comune di Calcinaia - ufficio stampa