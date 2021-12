Fondazione Leonardo 500 dona prodotti alimentari alla Misericordia di Empoli

E’ un regalo di Natale quello che la Fondazione Leonardo 500, facente capo alla famiglia Lastrucci, ha scelto di donare ai cittadini empolesi che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

La Fondazione, da sempre vicina alla Misericordia di Empoli nelle attività in aiuto alla comunità, in ricordo anche di Federico Lastrucci, ha voluto dare il proprio sostegno al territorio in queste festività con una donazione di prodotti alimentari destinati all’Emporio Solidale e al Centro Emmaus dell’Arciconfraternita.

Un gesto di grande solidarietà di cui potranno beneficiare quindi tutti gli utenti della mensa popolare della Misericordia e dell’Emporio, lo spazio ospitato nei locali dell’associazione empolese, in via XI Febbraio, dove è possibile fare la spesa gratuitamente e in cui si offrono risposte concrete a coloro che si trovano in situazioni di fragilità economica e sociale, anche a causa dell’epidemia da Covid-19.

“La Fondazione Leonardo 500 si pone costantemente con generosità a servizio degli altri – afferma il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari -. Questa nuova donazione è per la Misericordia un importante aiuto nell’opera di sostegno e vicinanza alle famiglie bisognose che svolgiamo quotidianamente, e che con l’arrivo del Natale vuole essere ancora più incisiva per regalare serenità e calore a chi sta passando un periodo difficile. Ringrazio quindi profondamente a nome del Magistrato e di tutta la Fratellanza dell’Arciconfraternita la Famiglia Lastrucci per la solidarietà dimostrata verso la collettività e per il supporto all’associazione.”