Il messaggio di Natale dell'assessore Mori alle scuole

"Nel ringraziare ciascuna e ciascuno per la professionalità, la forza di volontà e l'impegno con cui in questi mesi ancora difficili avete reso possibile la ripresa delle attività educative e didattiche nella nostra città, facendo ogni sforzo possibile per garantire il vivere in presenza la scuola, a nome dell'Amministrazione Comunale di Pontedera rivolgo a Voi i più sinceri Auguri di Buon Natale. Che possa esserlo nel segno della solidarietà e della fiducia, principi coesivi sui quali devono continuare a fondarsi le nostre comunità scolastiche."

E' il messaggio rivolto alle Istituzioni Scolastiche della città di Pontedera, ai Dirigenti Scolastici e al personale Docente e ATA, da parte di Francesco Mori, assessore comunale alle Politiche Educative e Scolastiche e sviluppo e organizzazione del Villaggio Scolastico.

Il testo è stato inviato ieri sera alle scuole di ogni ordine e grado della città, a nome dell'Assessore e dell'Amministrazione comunale.

