Imperiale Contrada Castello di Piancastagnaio, donazione alla Pediatria senese

Bellissimo gesto da parte dell’Imperiale Contrada Castello di Piancastagnaio, che ha effettuato una generosa donazione alla Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’iniziativa è stata organizzata come di consueto dai giovani contradaioli di Castello impegnati, attraverso le attività del Castello Lab, in iniziative sociali volte ad aiutare i bambini e le famiglie che hanno bisogno di aiuto e assistenza durante i loro periodi di degenza in ospedale. Oltre ad un contributo economico all’associazione Insieme per i bambini onlus, che opera a supporto delle attività della stessa Pediatria, il priore della contrada Claudio Renai ha consegnato al professor Salvatore Grosso panettoni e biscotti per il personale del reparto ed i piccoli pazienti ricoverati.

Fonte: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Ufficio Stampa