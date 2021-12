Investita in centro a Empoli, conducente non soccorre 26enne ferita

Brutto incidente per una 26enne, investita a Empoli nella centralissima via Pievano Rolando senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso. Il fatto è avvenuto alle 17 circa di oggi, vigilia di Natale. Sul posto un'ambulanza e una pattuglia della polizia municipale dell'Unione dei Comuni. La ragazza è finita in codice giallo all'ospedale di Empoli. Proseguono le indagini per rintracciare il responsabile, anche grazie alle telecamere cittadine.

Un altro incidente quasi in contemporanea è accaduto a Spicchio di Vinci. Una 50enne in bici si è scontrata con un'auto su via Limitese. Anche lei è finita al pronto soccorso in codice giallo a Empoli.

Infine a Pulica di Montelupo Fiorentino un'auto si è ribaltata su un fianco, facendo tutto da sola. Il conducente sarebbe rimasto indenne.