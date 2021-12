Ladri in chiesa durante la messa, via le offerte e i ricavati dai mercatini

Ladri durante la messa a Viareggio. Alle 18 circa sono state rubate le offerte nella canonica della parrocchia di Santa Rita. Il parroco don Luigi Pellegrini ha dato la notizia sul suo profilo Facebook. I ladri non sono entrati dalla porta d'ingresso, ma dalla grata del bagno al piano terra.

Il danno è ingente: sono stati portati via i soldi ricavati dai mercatini e dalle offerte per la casa famiglia e l'oratorio. "In 21 anni è la prima volta che succede e l'effetto che produce è grande. Se qualcuno del vicinato ha notato qualcosa lo comunichi", ha raccontato il parroco.