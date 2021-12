Una corsetta preventiva per smaltire i kg di troppo in previsione della cena della vigilia e del pranzo di Natale, un momento goliardico per le vie di San Miniato e a suo modo una tradizione per ricordare uno dei fondatori dell'evento.

Parliamo della Maratonina di Babbo Natale dei ragazzi e delle ragazze del Tennis Club di San Miniato. Questa mattina, sotto la pioggerella che sferzava i volti, gli indomiti runner vestiti di tutto punto proprio come Santa Claus hanno attraversato il centro storico di San Miniato partendo proprio dalla sede del Tennis Club di Fontevivo.

Una comitiva chiassosa, quest'anno con tanto di campanaccio per 'svegliare' i sanminiatesi del centro. Questi hanno poi ricambiato con i saluti alla finestra per il 'carnevale' podistico improvvisato. Un bel gesto per mandare via i malumori per le restrizioni crescenti contro il covid e l'innalzamento dei contagi di questi giorni.

"Quando siamo arrivati in piazza del Popolo - spiega Gianmarco Cai, uno degli organizzatori - abbiamo visto arrivare un agente della municipale. All'inizio pensavamo che ci avrebbe multato o qualcosa del genere. Invece ci ha seguito a corsa fino al chiostro di via Conti. Un gesto non scontato, sono rimasto entusiasta".

I corridori si sono fatti 9 km vestiti così, prima di terminare con una braciata e una birra vicino ai campi di terra rossa. Proprio in quei campi in cui, non troppi mesi fa, è stato ricordato Simone Benvenuti, 34enne scomparso quest'anno. Sempre presente per le iniziative tennistiche e goliardiche, l'edizione di quest'anno della Maratonina ha avuto una nota malinconica per la sua assenza.

"Abbiamo passato i 10 anni di questo evento - commenta ancora Cai -, ma questo è il primo anno in cui siamo senza Simo. Ci abbiamo riflettuto ma poi abbiamo pensato che lui avrebbe voluto che noi continuassimo a fare questo evento. Abbiamo invitato la sua ex compagna Giulia ed è venuta al pranzo, ci ha fatto molto piacere".

Elia Billero