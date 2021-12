Minacce di morte contro il sindaco di Montecatini Terme: Baroncini: "Nessuna paura"

"Nessuna minaccia o offesa, nemmeno di morte, potrà mai demotivarmi e fermare il mio impegno al servizio della nostra città! Avanti, ancora più motivato e carico". Sono le parole di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, in risposta alle scritte comparse questa mattina, "Sindaco muori".

Immediata è giunta la solidarietà da parte del sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Tiziana Nisini.

“Le scritte minacciose apparse contro il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini, sono intollerabili e lontane da ogni logica democratica. Auspico che venga fatta al più presto chiarezza e che siano individuati gli autori di questo gesto vergognoso - ha scritto la senatrice leghista in una nota -. Luca Baroncini è un giovane amministratore, competente e preparato che sta lavorando bene per la propria comunità. I sindaci sono da sempre il punto di riferimento dei cittadini e svolgono un lavoro difficilissimo che merita il sostegno delle Istituzioni. Voglio esprimere quindi tutta la mia vicinanza e solidarietà a Luca per quanto accaduto”.