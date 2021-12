Natale a Pontedera, tanti eventi: mostre, mercatini e presepi

Pontedera vivrà i prossimi giorni legati alle feste con le iniziative di "Natale a Pontedera". Una serie di eventi, già in atto da settimane, che hanno reso la città attrattiva, conferendole una caratterizzazione molto particolare. Lo farà nel rispetto della prudenza e delle normative anti Covid in vigore.

Cracking Art, con le installazioni artistiche di chiocciole, rondini, pinguini, conigli, elefanti, sull'asse centrale e in altri luoghi, andrà avanti fino a marzo, così come la mostra su Dante "Salis" allestita a Palazzo Stefanelli. Numeri importanti per la mostra di Andy Wharol al Palp Palazzo Pretorio ( fino al 20 Marzo ). La pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Stazione sarà aperta fino alla fine del mese di Gennaio. Da vedere i presepi artistici in piazza Trieste e piazza Garibaldi, così come quelli nelle chiese ( San Giuseppe, Cappuccini, Duomo ) e quello allestito dal maestro Pucci sul ponte Napoleonico.

In centro i mercatini di Natale ( via Lotti e via Verdi fino al 31 Dicembre ) e la postazione Radio Stop Christmas, che proprio oggi termina con le sue dirette pomeridiane da Pontedera ( "Una esperienza che ci ha portato a incontrare e intervistare oltre 250 persone - ha raccontato l'editore Roberto Giannoni - molte venute da fuori e che sono rimaste favorevolmente impressionate dal Natale pontederese"). E poi ancora gli alberi allestiti in piazza Cavour e alla Stazione e la spettacolare illuminazione del Corso.

"Tante cose e tanti punti di interesse - commenta il vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli - tutto reso possibile grazie ad un lavoro di squadra fatto da molti soggetti. Una sinergia tra istituzioni, associazioni, tessuto economico, che ha dato i suoi frutti e che, grazie all'impegno di tutti, attraversa tutta la città".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa