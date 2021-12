Un nuovo campo sussidiario per calcio e calcetto, partono i cantieri a Cerreto Guidi

Fin dalla progettazione della nuova scuola primaria, la scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di realizzare un nuovo campo di calcio sussidiario in erba sintetica a fianco dell’impianto sportivo principale.

Per questo il Comune di Cerreto Guidi aveva partecipato al bando “Sport e periferie” finalizzato alla realizzazione e alla rigenerazione degli impianti sportivi, ottenendo un finanziamento di circa 200mila euro che, unito ad un mutuo, potrà sostenere finanziariamente l’opera. Dopo gli atti di gara, l’aggiudicazione è andata alla ditta ICETSPORT srl di Pistoia. In questi giorni è stato allestito il cantiere per iniziare i lavori.

Tra progettazione e lavori, il quadro economico è di circa 400mila euro.

Il campo sussidiario sarà in erba sintetica, a 11, ma si prevede di sfruttare lo spazio sportivo per realizzare all’occorrenza anche due campi di calcio a 5 e uno a 7.

"La nascita del nuovo campo- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- risponde a una importante necessità per gli allenamenti di tutte le squadre del settore giovanile, ragazzi per i quali insieme alla Cerretese Calcio che ringrazio,ci impegniamo perché possano proseguire questo sport con le strutture adeguate che servono. Sono anni che attendevamo di poter iniziare i lavori, e, da quando il Governo ha sbloccato la convenzione, siamo partiti con la gara".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa