Scuola, servizi e manutenzioni: tanti impegni nel bilancio di Montespertoli

Nel corso della seduta del 23 dicembre il Consiglio Comunale di Montespertoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024. Un bilancio, quello del Comune di Montespertoli, all’insegna degli investimenti e dell’attenzione alle famiglie, al contrasto della marginalità sociale e alla cultura, nonostante le difficoltà che ricadono sulla programmazione finanziaria degli enti locali alla luce della crisi pandemica.

“Il nostro è un bilancio all’altezza delle sfide di Montespertoli – commenta il sindaco Alessio Mugnaini - Si tratta di uno strumento a servizio della crescita della nostra comunità, del suo tessuto economico e sociale, che non taglia sui servizi e che mantiene alto il livello di investimenti, tutelando l’attività di impresa, il mondo del lavoro, le famiglie con figli in età scolare e i segmenti più deboli della nostra società. La nostra è una manovra non semplice, che abbatte anche il tabù della rimodulazione dell’imposta sulle seconde case pur di alleggerire il carico sulle famiglie e di mantenere i servizi attualmente in essere” conclude.

In particolare, grande attenzione è data al tema della scuola, sia dal punto di vista degli investimenti sia dal punto di vista del sostegno alle famiglie. Nel 2022, infatti, è prevista la gara per i lavori della viabilità del nuovo polo scolastico, che interesserà anche la zona del nascituro Polo della Salute e che vale complessivamente oltre 1 milione di euro. Nel 2023, invece, è prevista la gara per i lavori di costruzione del Polo d’infanzia 0-6, resi possibili dal contributo ottenuto dal Comune grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento dell’Unione Europea per il rilancio dell’economia post-pandemia. Il Polo 0-6 rappresenta il più grande investimento sul bilancio comunale, con un quantitativo di risorse mobilitate pari a oltre 4 milioni di euro.

La principale misura di redistribuzione a favore delle famiglie riguarda, invece, le tariffe per la mensa scolastica, con un abbattimento dei costi a carico di tutti i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro: si tratta di una riduzione media di 35 centesimi a pasto per ogni studente, che va nella direzione di tutelare le famiglie con figli nell’ambito di una rimodulazione complessiva del carico fiscale che tocca l’Imposta Municipale Unica sulle seconde case tralasciando, tuttavia, gli immobili di chi ha un’attività di impresa, in virtù del principio per cui gli sforzi di mantenimento dei servizi e di alleggerimento del carico sulle famiglie non possono cadere su chi ha un’attività economica in un momento di crisi.

Lo sforzo economico dell’ente, dunque, è orientato sulle misure di inclusione sociale e promozione culturale: da un lato, infatti, si prevede un aumento della spesa sui servizi sociali e di assistenza extrascolastica per gli studenti disabili, con un progetto di avanguardia per l’autonomia dei ragazzi; dall’altro, si prevede un aumento dell’orario di apertura della biblioteca comunale per venire incontro alle richieste dei tanti utenti della “Ernesto Balducci”, a cominciare dagli studenti, con l’orario 9-19 previsto anche per il lunedì e la riduzione del periodo di chiusura estiva. Sono inoltre in aumento le risorse previste per i contributi al mondo della cultura.

Nel bilancio di previsione, infine, si prevede di rafforzare la struttura del personale comunale al fine di intercettare con efficacia le risorse esterne, in particolare quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: per questa ragione è resa strutturale la presenza di un Ufficio Progettazioni Strategiche che sappia progettare e rendicontare le proposte su cui richiediamo finanziamenti esterni. Accanto a questa attività di reperimento straordinario delle risorse, ovviamente, permane l’impegno dell’Amministrazione Comunale sulle manutenzioni, con un piano di investimenti che riguarda i cimiteri comunali, la viabilità e i marciapiedi (con il prosieguo dell’attività di abbattimento delle barriere architettoniche per 150.000 euro), il miglioramento della gestione del verde pubblico con un nuovo servizio anche per la cura delle alberature, la messa a dimora di nuovi alberi e gli ulteriori investimenti sull’impiantistica sportiva (in particolare per nuovi campi da tennis e per la riqualificazione della piscina comunale).

Per quanto riguarda le opere pubbliche di maggiore dimensione, oltre ai già citati investimenti sulla viabilità del nuovo polo scolastico, nel 2022 si prevedono i lavori per la messa in sicurezza della frazione di Anselmo, i lavori per la messa in sicurezza della frana di via Polvereto e di via Poppiano, la gara per i lavori per il collegamento pedonale tra piazza Caduti nei Lager e largo Enrico Fermi lungo via Montelupo.

"L’intento dell’Amministrazione Comunale – conclude il sindaco Mugnaini – è quello di rispondere a 360 gradi alle esigenze della cittadinanza, tenendo insieme lo sguardo verso le fasce più fragili della nostra società e l’esigenza di proseguire la straordinaria stagione di investimenti che abbiamo inaugurato negli ultimi due anni, dotando Montespertoli di strade più sicure, di un polo dei servizi scolastici e sociosanitari all’altezza, di frazioni e nuclei urbani più curati, di un tessuto economico e sociale capace di rispondere alla crisi e cogliere le opportunità che ci si presenteranno in futuro. È una sfida impegnativa, che fa tremare i polsi e che richiede ogni sforzo possibile. Non sapevamo che avremmo attraversato una delle stagioni più dure dal dopoguerra quando ci siamo insediati, ma ci è dato di governare il tempo in cui viviamo ed è sempre e innanzitutto un onore farlo".

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa