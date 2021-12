Lega Toscana, inaugurata sede a Firenze: presente Salvini

A Firenze è stata inaugurata oggi, per la Vigilia di Natale, la nuova sede della Lega Toscana. Presente anche il leader leghista Matteo Salvini, assieme al capogruppo fiorentino Federico Bussolin.

Salvini nel mattino si è presentato in viale Corsica nella nuova sede, dove si trovava un gruppo di sostenitori. Prima dell'arrivo del leader del Carroccio un gruppo di area antagonista ha esposto lo striscione 'Nessuna pace per chi fomenta l'odio tra popoli. Lega la Lega'. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico.

Salvini ha parlato ai cronisti presenti: "Firenze è il cuore della Toscana, sono legato alla città per molti motivi. Questo sarà un punto di ascolto, non sarà una sede di partito alla vecchia maniera. Sarà uno sportello di assistenza per tutti i fiorentini con consulenze e pareri su pensioni, lavoro, tasse, sulla disabilità. Mentre altri partiti chiudono, esistono solo online a distanza, noi ci siamo, con tante sedi. Che il 2022 riporti la presenza, l'attività, conto di tornarci spesso in questa sede a Firenze".