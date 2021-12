Si rifiuta di mostrare il Green Pass al pub e aggredisce gli agenti: arrestata

Pretendeva di essere servita e di poter sostare nel pub nonostante non avesse voluto esibire il Green pass, in seguito ha tentato di aggredire gli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Una 45enne di origini sudamericane, irregolare in Italia, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stata anche sanzionata per non aver rispettato le regole anti-covid.

Quando il titolare ha chiamato mercoledì sera la polizia, gli agenti inizialmente erano riusciti a dialogare con la donna ma poi lei li ha insultati e ha cercato di aggredirli. Da lì l'arresto. Un agente è rimasto ferito durante l'intervento, la prognosi per la contusione alla gamba è di 4 giorni.