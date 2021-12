Sorpreso a rubare un'auto, 26enne in manette

Ha rubato un'auto ma è stato rintracciato dai carabinieri. A Firenze ieri mattina (giovedì 23 dicembre) un 26enne è stato arrestato. I militari sono intervenuti in via Lombardia, nell'area di parcheggio di un centro commerciale, e hanno arrestato in flagranza il giovane, di origini marocchine, irregolare sul territorio, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri, grazie alla localizzazione da parte dell'istituto di vigilanza con il sistema 'targa telematics', sono riusciti a individuare e bloccare l'uomo intento a rovistare all'interno del veicolo, risultato essere provento di furto avvenuto la notte precedente. L'autovettura è stata restituita al proprietario.