Sveva Zalli da Montelupo protagonista a 'All Together Now'

Si chiama Sveva Zalli, ha dieci anni, viene da Montelupo Fiorentino e sarà su Canale 5. Il giorno di Natale, sabato 25 dicembre, la piccola Sveva Zalli parteciperà al programma in prima serata All together now. Si tratta di una sfida musicale divisa in tre fasi e sottoposta alle valutazioni di cento giudici di gara, i quali possono unirsi ai partecipanti durante le esibizioni.

Il programma è condotto da Michelle Hunziker con J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo. La sera di Natale si trasforma nella versione Kids e salirà sul palco anche la giovanissima di Montelupo.

Sveva Zalli sarà una delle quindici giovani voci della puntata di Natale. Non sarà l'unica toscana, saranno presenti Teresa Morici, 9 anni, di Lucca e da Vecchiano ecco la 12enne Anna Stelli.

Comunque vada, sarà un successo. Al termine della performance ogni bambino o bambina riceverà in dono un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla formazione culturale.