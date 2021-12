Un giorno da Babbo Natale per i finanzieri livornesi: doni ai bimbi dell'ospedale

Ieri, come di consueto, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno si sono recati presso il Reparto di Pediatria del locale nosocomio per consegnare ai piccoli pazienti dell’ospedale giocattoli acquistati grazie alle donazioni delle fiamme gialle in servizio nella città e nella provincia labronica in occasione del Natale.

Erano presenti il primario Roberto Danieli e membri del suo staff, i quali hanno ringraziato il Corpo per la vicinanza e la solidarietà (foto in allegato). Quest’anno la consegna dei doni non è stata caratterizzata dal passaggio in corsia dei militari ma i bimbi ricoverati saranno comunque allietati dall’arrivo del regalo.

Fonte: Guardia di Finanza di Livorno - Ufficio Stampa