Us Limite e Capraia, importanti risultati nel 2021 per le giovanili

Us Limite e Capraia, il punto della situazione con Francesco Safina, responsabile tecnico del settore giovanile. "Fino ad ora un'ottima stagione, con buoni risultati e crescita collettiva"

L'attività dell'Us Limite e Capraia, reduce dai festeggiamenti del centenario con la presentazione del libro "Un Secolo in Giallorosso: dal 1920 Us Limite e Capraia" di Edoardo Antonini e Carlo Fontanelli, disponibile nelle edicole di Limite sull'Arno e presso il campo sportivo, prosegue a gonfie vele e, prima di Natale, facciamo un punto con Francesco Safina, Responsabile tecnico del settore giovanile giallorosso, con un curriculum di alto livello in cui rientrano 10 anni da Responsabile del settore giovanile del Prato e 4 da responsabile scouting del Centro-Italia per l'Atalanta.

"Fino ad ora l'attività si sta svolgendo nel migliore dei modi, con risultati ottimi: abbiamo gli Under 18 con obiettivi importanti, per gli Under 17 si attende lo scontro diretto per poi eventualmente vincere e andare nei Regionali, con i 2006 siamo secondi in classifica e nei Giovanissimi regionali si lotta con 5 squadre a 4 punti dalla prima.

Anche nell'attività di base stiamo andando molto bene, registrando un aumento dei bambini ed una crescita importante grazie, inoltre, agli incontri con i tecnici Juve e con la prospettiva di partecipare a tornei di grande rilievo.

Ad esempio, il 27-28-29-30 dicembre saremo a Gallipoli, al Torneo Nazionale "Trofeo Caroli", con gli Under 16 di merito 2006, dove affronteremo squadre professionistiche e dilettanti molto forti tra cui il Lecce, il Pescara, l'Udinese, la Salernitana e Virtus Francavilla.

Parlando di obiettivi di lungo respiro, ci proponiamo di creare un percorso ai nostri ragazzi, per crescere, migliorarsi ed andare a giocare, successivamente, in prime squadre e club professionistici. Per questo, è fondamentale focalizzarsi anche sul dettaglio e noi, da questo punto di vista, siamo stati fortunati, durante la pandemia e le chiusure dello scorso inverno, a poter tenere aperto grazie alla decisione della società. Abbiamo svolto per mesi allenamenti individuali, come era ammesso dalla normativa, e questo ci ha permesso di concentrarsi su dettagli che, generalmente, in tempi cosiddetti normali, non possono ricevere per ragioni di tempo attenzioni così specifiche.

Un ringraziamento speciale, a tal proposito, va agli allenatori, che hanno dimostrato un sincero attaccamento alla maglia e al loro lavoro.

La nostra metodologia, del resto, è il lavoro sul singolo, da un punto di vista tecnico, fisico, mentale. Se si migliora il singolo, poi si ottengono risultati e si cresce.

In questi anni, vi è stato un lavoro di squadra importante, a partire dalla società e le scelte organizzative effettuate fino a tutte le persone della famiglia Us Limite e Capraia. Siamo una società nella quale non ci sono dirigenti-genitori e si fanno colloqui con i genitori di ogni formazione a cadenza periodica. Inoltre, i nostri autisti vanno a prendere i ragazzi anche la domenica per venire alle partite e in organico è presente una figura qualificata e fondamentale come lo psicologo dello sport.

I risultati, oltre a quelli sportivi che citavo in precedenza, ricordando anche la vittoria del campionato Giovanissimi provinciali nel 2020, sono anche numerici. Dai 67 iscritti del 2017, infatti, siamo oggi a circa 350, e dopo poco più di 2 anni abbiamo un Regionale, un Allievi di Merito, un Under 18.

Ovviamente, un punto di svolta cruciale per la crescita collettiva è l'accordo con la Juventus siglato la scorsa estate. Siamo stati scelti dopo un approfondimento ( strutture, persone, luogo strategico tra Empoli e Firenze) da parte della società bianconera e rientriamo tra soli 16 club in Italia. Lavorare con la Juventus dà input e obiettivi importanti da inseguire, sia sotto l'aspetto educativo che tecnico e di campo, con la crescita anche degli allenatori. A tal proposito, un grande ringraziamento va fatto ai nostri istruttori per essersi messi a disposizione lavorando in team; nei dilettanti, non è facile trovare persone disponibili a intraprendere percorsi del genere, stimolanti ma anche impegnativi.

Siamo pronti per continuare a crescere, sperando di ridare vita maggiormente anche al campo di Capraia e di riscontrare più partecipazione da parte di tutta la cittadinanza e del Comune. L'Us Limite e Capraia, ora, riesce a portare in alto il nome della comunità in tutta Italia e tutti, anche nel mondo dei professionisti a livello giovanile, conoscono la società e il progetto che sta portando avanti.

Oltre a fare gli auguri di buon Natale a tutti, vorrei inviare un grande in bocca al lupo a Matteo Mugnaini, classe 2005, e Cristian Castauro, 2006, due bravi ragazzi che sono alle prese con pesanti infortuni. Li aspettiamo!".

Fonte: Us Limite e Capraia