Vigilia, Nardella porta regali a San Paolino e Meyer

Vigilia di Natale con i bambini meno fortunati per il sindaco Dario Nardella, che questa mattina ha fatto visita prima ai bimbi ospitati nella Casa famiglia San Paolino e poi si è recato all’ospedale pediatrico Meyer.

“E’ ormai una tradizione che il sindaco vada la vigilia di Natale alla Casa Famiglia San Paolino con l’associazione dei commercianti Borgognissanti e al Meyer con la Fondazione Bacciotti - ha detto Nardella -. Non dobbiamo dimenticarci mai di chi soffre. E se a soffrire sono i più piccoli, l’attenzione è ancora maggiore e lo è tutto l’anno”. “Ringrazio l’associazione Borgognissanti - ha continuato - per le numerose iniziative di solidarietà che realizza nel corso dell’anno per i cittadini che hanno più bisogno e la Fondazione Meyer e l’ospedale pediatrico Meyer per l’importante attività che svolgono. Firenze ne è orgogliosa”.

Il sindaco Dario Nardella si è recato al San Paolino insieme al presidente dell’associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba, al presidente della Fondazione Caritas Onlus Vincenzo Lucchetti e al responsabile della struttura Marzio Mori per fare gli auguri agli ospiti e consegnare loro tre panettoni che, come da tradizione, l’associazione Borgognissanti dona per Natale alla Casa famiglia di proprietà dell’amministrazione comunale gestita dalla Caritas, che ospita su tre piani, donne con bambini, anziani e uomini. La Casa famiglia San Paolino è una delle strutture principali nelle quali si realizza un percorso temporaneo di accompagnamento all’autonomia abitativa e lavorativa.

Dopo la visita alla Casa famiglia San Paolino, il sindaco si è recato all’ospedale pediatrico Meyer insieme alla Fondazione Tommasino Bacciotti per portare dei doni ai piccoli ricoverati. Alla consegna dei pacchi per i bambini erano presenti, oltre al sindaco, il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria Meyer Alberto Zanobini e il presidente della Fondazione Bacciotti Paolo Bacciotti con la moglie Barbara.

