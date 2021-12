Due bambini e due adulti feriti nell'incidente in Fi-Pi-Li per Natale

Grosso incidente in Fi-Pi-Li a Lastra a Signa per la mattina di Natale, sabato 25 dicembre. Quattro persone sono rimaste coinvolte nello scontro nella corsia da Firenze verso Pisa, tra le uscite di Lastra e Ginestra. I feriti più gravi sono un 39enne, un 11enne e un bimbo di 3 anni. Meno gravi le ferite di una 39enne. Non è stata ancora chiarita la dinamica. Sul posto la polizia stradale che ha provveduto alla chiusura del tratto per un breve periodo di tempo a causa dell'ingombro dei mezzi sulla carreggiata. I due adulti sono stati trasferiti all'ospedale di Careggi, i minori al Meyer di Firenze.