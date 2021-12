Incidente a Marti, 6 persone coinvolte: auto finisce fuori strada

Incidente faccia a faccia tra due auto nelle strade di campagna tra Marti e Montopoli. Nella frazione alle 18 circa in via di Chiecina un'auto è finita fuori strada dopo l'impatto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, le ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi. Il conducente del mezzo finito fuori strada è stato estratto, nell'altra auto a bordo vi erano 5 persone, di cui 2 bambini, ma non ci sono stati feriti gravi. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso per accertamenti.