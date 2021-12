Questua molesta al pronto soccorso, interviene la polizia

Questua molesta nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. Aalle 7.30 l'intervento delle volanti della questura su segnalazione delle guardie giurate per due uomini e una donna dall'Est Europa che disturbavano con fare molesto chiedendo soldi.

Sul posto le persone segnalate si erano già allontanate. Dopo una breve ricerca nei dintorni, una volante individuava i tre procedendo all’identificazione degli stessi.

Dal controllo un soggetto, nativo della ex Jugoslavia risultava da ricercare perché a suo carico vi erano in Banca Dati due provvedimenti da notificare ( un Ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione, e la cessazione della misura dell’ obbligo di presentazione alla P.G.). Il soggetto veniva accompagnato in ufficio dove si procedeva alla notifica.