Coronavirus Toscana, 3.075 contagi

Contagi 26 dicembre, calo per Santo Stefano a fronte di meno test

I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,69% (44,7% sulle prime diagnosi).

I contagi continuano ad essere alti: si registra un calo rispetto a ieri, a fronte però di un minor numero di tamponi molecolari e test rapidi effettuati. I primi dati sono stati diffusi dal presidente della Regione Eugenio Giani. Nel pomeriggio il report completo della Regione.

I posti letto occupati in TI sono 72, stabili rispetto a ieri (12,63% l'indice di saturazione). In area Covid non TI i ricoveri sono 443, +34 rispetto a ieri (8,80% indice di saturazione). A causa di un aggiornamento dei sistemi da parte di un ospedale, sono stati caricati oggi anche alcuni dati non immessi ieri, il saldo reale odierno sarebbe di +21. Per entrare in zona gialla devono superare il 15% anche i ricoveri in area Covid non intensiva. Sul fronte vaccini ad oggi in Toscana sono state somministrate 7.025.407 dosi.