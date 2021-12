Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo positivo al Covid: "Fate attenzione"

Il rialzo dei contagi da Covid-19 ha investito anche la Toscana negli ultimi giorni, come dimostrato dai bollettini giornalieri (Qui quello di oggi, 26 dicembre). Sono tanti i cittadini che durante queste feste natalizie devono fare i conti con la pandemia, per positività o per quarantena. Tra questi anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che questa mattina ha comunicato sui social di essere risultato positivo al Covid. "Purtroppo quest'anno sotto l'albero ho trovato un regalo inatteso e certamente non gradito", scrive Mazzeo, spiegando che l'esito è arrivato dopo essersi sottoposto ad un tampone rapido per precauzione, prima di quello che sarebbe dovuto essere l'incontro con i parenti in vista delle feste natalizie. Questa mattina, la conferma dal tampone molecolare.

"Nonostante tutte le precauzioni sempre prese, questo virus si dimostra per quello che è: subdolo, sempre in agguato e pronto a colpire quando proprio non ce lo aspettiamo" scrive ancora il presidente del Consiglio regionale che aggiunge, "ve lo ripeto ancora una volta: continuate a fare attenzione, usate la mascherina sempre, lavatevi e disinfettatevi le mani e cercate di evitare più possibile situazioni di potenziale pericolo e contagio".

Riguardo ai sintomi, Mazzeo spiega che "grazie al vaccino, al momento ho solo un po' di mal di testa e un po' di dolori ma sto bene e questo, certamente, mi rincuora.

Vaccinarsi è fondamentale, prenotate la terza dose, convinciamo gli ultimi indecisi, è l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus".

Come già detto, in molti si trovano in questa situazione e a confermarlo sono ancora le parole del presidente del Consiglio regionale che conclude: "Siamo di fronte senza dubbio a una nuova ondata di contagi e occorre il senso di responsabilità di ogni singolo individuo per tornare a una normalità accettabile. Grazie a tutto il personale sanitario che si è preso cura di me in questo momento complicato e a coloro che da quasi due anni sono impegnati notte e giorno in prima linea. Il lavoro che queste donne e questi uomini svolgono senza sosta al servizio degli altri è semplicemente straordinario".