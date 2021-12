Imbrattato a Firenze lo studio di Clet, lo street artist dei cartelli stradali

(foto da facebook)

"Siena merita rispetto. Scemo", è la scritta apparsa sulla vetrina dello studio fiorentino di Clet Abraham, l'artista di origine francese celebre per le modifiche ai cartelli stradali. Ignoti hanno imbrattato di vernice spray l'ingresso e questa mattina è stata scoperta la spiacevole sorpresa. L'artista, conosciuto solamente come Clet, recentemente aveva lavorato su dei cartelli nel centro storico di Siena.

A rendere noto l'attacco ricevuto è lo stesso Clet, che su facebook scrive: "Al di là del fatto che Siena merita anche un rispetto intelligente, e non solo un rispetto scemo, oggi ho ricevuto una bella sorpresa per le feste. Non credo che senza un "regalo" come questo, che è comparso stamattina sulla porta dello studio, sarei riuscito così facilmente a dimostrare come sono proprio coloro che mi accusano di vandalismo a dimostrare l'atteggiamento più distruttivo e tossico. Suppongo credano nel rispetto come ad un luogo comune, una tradizione immutabile e a senso unico, rabbiosa, violenta e chiusa".

Nella foto la recente opera dedicata alla cultura di Clet Abraham con la redazione di Edera (Qui la notizia).

L'artista continua nel post su facebook dichiarando di essere aperto al confronto e, a chi lo accusa di vandalismo dice, "il mio lavoro non è indelebile, se qualcuno si prendesse la briga di provare a toglierlo scoprirebbe che non lascia segni permanenti". Un lavoro fatto alla luce del sole, all'aperto, "non mi nascondo proprio perché credo nel dialogo, nel rispetto e nella capacità di mettersi in discussione". Clet poi conclude: "Siena, non ti preoccupare, io cerco di darti la parte più intelligente del mio rispetto, quello scemo lo lascio agli imbrattatori".