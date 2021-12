Questo pomeriggio nei boschi di Magliano in Toscana un cacciatore è rimasto coinvolto in un incidente con il fucile. L'uomo, un 48enne, si sarebbe sparato su un piede. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto e secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche i soccorsi del 118 e i carabinieri di Orbetello. È esclusa la responsabilità di altre persone.