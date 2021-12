Ladri rubano due vitelli e li macellano in un bosco: indagini nell'Aretino

Nel pomeriggio della vigilia di Natale dei ladri hanno colpito un'azienda agricola, rubando due vitelli per poi macellarli in un bosco. È successo nell'Aretino, a Castiglion Fiorentino dove il 24 dicembre, due vitelli di 17 mesi sono scomparsi da una stalla. Gli animali sarebbero stati portati in un bosco vicino, dove sono stati macellati. A terra sono rimaste le carcasse, abbandonate dagli autori del furto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cortona e Castiglion Fiorentino.