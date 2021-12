Parcheggi selvaggi e assembramenti, movida natalizia interrotta a Livorno

Serata di Natale movimentata a Livorno, dove le forze dell'ordine sono dovute intervenire per assembramenti e parcheggi selvaggi nel centro della città. Sono 65 le multe elevate e oltre 400 i giovani allontanati tra via Cambini e via Marradi, dove si erano radunati. La zona, caratterizzata dalla concentrazione di diversi locali frequentati, è stata presa d'assalto la sera del 25 dicembre da centinaia di giovani che hanno parcheggiato in divieto di sosta, provocando disturbi alla quiete pubblica.

Numerose le pattuglie intervenute, tra cui polizia, carabinieri e municipale, per riportare alla tranquillità il centro di Livorno. Alle auto in sosta sono state elevate 65 multe tramite rilevazione delle targhe. La guardia di finanza di Livorno, con le unità cinofile, ha inoltre effettuato controlli in materia di spaccio di stupefacenti sequestrando alcuni grammi tra hashish, marijuana e cocaina a tre quarantenni livornesi.