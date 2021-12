Scegliere la scuola superiore, l'IT Cattaneo organizza "ministage" per i ragazzi delle medie

Un primo assaggio di quella che potrà essere una parte fondamentale del loro mondo per i successivi cinque anni: l’istituto superiore “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) ha deciso di organizzare dei “ministage in presenza”, rivolti agli studenti in uscita delle scuole medie per permettere in prima persona di vivere una lezione che potrebbero realmente svolgere dal prossimo settembre in avanti. Due gli ambiti scelti: quello tecnologico e quello economico.

Ma andiamo con ordine, specificando che i ministage si svolgeranno al rientro dalle vacanze natalizie al momento in corso. Per quanto riguarda l’indirizzo tecnologico, le date da segnare sul calendario per i futuri studenti sono quelle di lunedì 10 gennaio e di lunedì 17 gennaio, sempre dalle 14.30 alle 17. Saranno simulate una lezione di chimica e di biologia in laboratorio, così come si svolgono solitamente durante il primo anno al Cattaneo.

Un modus operandi applicato anche per l’ambito economico. Nell’occasione sarà simulata una parte delle prime ore di lezione, così come si svolgono solitamente durante il primo anno al "Cattaneo" delle seguenti materie portanti dei tre indirizzi del Settore Economico: Economia Aziendale, Diritto, Francese, Tedesco e "Arte e Territorio". Anche in questo caso si tratta di un’occasione irripetibile per vivere l’atmosfera dell’istituto sanminiatese e sperimentarne i metodi di insegnamento. Qui gli appuntamenti sono giovedì 13 gennaio e giovedì 20 gennaio, sempre dalle 14.30 alle 17.

Alla pagina https://sites.google.com/cattaneodigitale.it/orientamento/prossimi-appuntamenti è possibile trovare tutti i dettagli per partecipare al ministage. Cliccando su “prenota ministage – economico” oppure “prenota ministage – tecnologico” sarà possibile scegliere la data e inserire i dati dell’alunno: una volta compilato il form, nel giro di pochi giorni la famiglia dello studente riceverà via mail la conferma da parte del referente del settore economico o tecnologico. Per coloro i quali invece volessero fare un giro della scuola con una spiegazione a 360° su tutti gli indirizzi dell'istituto è previsto un Open Day nella giornata di sabato 15 gennaio: sono previste tre turni di visite guidate con presentazione della scuola da parte del dirigente scolastico Alessandro Frosini, una visita dei locali e dei laboratori, con anche esperienze laboratoriali per gli studenti relative alle discipline di indirizzo. Le visite iniziano alle ore 15, 16 e 17: si consiglia di presentarsi presso i locali dell'Istituto almeno dieci minuti prima per la registrazione e il controllo del Green Pass. Le iscrizioni online per l'anno scolastico 2021/22 sono previste sul sito del Miur dal 4 al 28 gennaio 2022.

Fonte: IT 'Cattaneo' – San Miniato