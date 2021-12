Trovato senza vita nel giardino di casa a Empoli, l'alcol sarebbe stato fatale

Nel pomeriggio di Natale a Empoli un uomo è stato ritrovato senza vita nel giardino di casa. Da quanto emerso il decesso sarebbe avvenuto a causa di un'intossicazione etilica.

Secondo le ricostruzioni della polizia l'uomo, un 41enne di origine romena, il 25 dicembre avrebbe iniziato a bere alcolici molto presto, intorno alle 8 e proseguendo per tutta la mattina. In poche ore avrebbe ingerito litri di alcol, anche come riportato da testimonianze. Intorno alle 13.30 è scattato l'allarme, con il conseguente tragico ritrovamento nel giardino della casa dove abitava.