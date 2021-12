Vigilia solidale per l'Arco di Castruccio: donati pacchi alimentari alla Caritas

Come consuetudine da diversi anni, l'associazione culturale "Arco di Castruccio" di Montopoli in occasione del Natale ha donato alla locale Caritas molti pacchi di generi alimentari e di prima necessità. La consegna è avvenuta nel pomeriggio della Vigilia di Natale, a Marti: presenti - oltre al presidente Marzio Gabbanini e ai consiglieri dell'associazione Vanessa Di Vito, Roberta Salvadori e Roberto Boldrini - il parroco don Udoji Julius Onyekweli e Lara Reali della Caritas. Dopo aver scaricato dal furgone di Sergio Greco (sempre disponibile per queste iniziative) pomodoro, fagioli, merendine, caffè, farina, biscotti, tonno, olio, sapone e bagnoschiuma, il materiale è stato stoccato nel magazzino di Marti. Non vi rimarrà per molto, perché purtroppo le persone che hanno bisogno di aiuto sono davvero tante.

"Come ogni anno - ha sottolineato Gabbanini - abbiamo voluto fare qualcosa per dare una mano a chi ha bisogno sul nostro territorio; l'Arco di Castruccio ha una missione culturale ma anche sociale da perseguire e questa iniziativa va proprio in questo senso". Anche se accompagnata dalla pioggia, è stata una bella giornata che ha unito la voglia di ritrovarsi per gli auguri di Natale con la volontà di aiutare il prossimo.

Fonte: Arco di Castruccio